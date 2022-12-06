Вілкул: Окупанти вдарили по промисловому об'єкту у Кривому Розі

Російські окупанти у вівторок, 6 грудня, завдали удару по об'єкту промислової інфраструктури в Кривому Розі Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Telegram-каналі. Подробиці поки не відомі.

У ніч на 5 грудня ворог завдав удару по території металургійного комбінату АрселорМіттал. Загинув працівник підприємства, ще троє людей дістали поранення.

5 грудня Росія здійснила нову ракетну атаку на Україну. За даними Генштабу, країна-агресор випустила по території України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П і Калібр. З них понад 60 ракет знищили підрозділи ППО Сил оборони України. Одна з ракет впала на території сільгосппідприємства в Молдові, але не вибухнула.

Через удари по енергетичних об'єктах по всій Україні діють аварійні відключення електрики.