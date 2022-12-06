Генштаб: За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Украине

За сутки российские военные нанесли 4 ракетных удара, а также совершили до 10 обстрелов из РСЗО, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступления. В других направлениях пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, ведет разведку.

Враг не прекращает наносить удары, а также производить обстрелы населенных пунктов и позиций наших войск вдоль линии столкновения. За сутки нанес 4 ракетных удара, совершил до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. За сутки от ракетных ударов противника пострадала гражданская инфраструктура населенного пункта Степное Запорожской области. Угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется в дальнейшем.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений противника.

На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы н.п. Запсилье и Мирополье Сумской области.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районы н.п. Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия на захваченных рубежах. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов н.п. Двуречная, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области; а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Макеевка, Площадка и Невское Луганской области; Терны и Лиман Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков и артиллерии разных типов подверглись более 20 населенным пунктам, в частности Верхнекаменное, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дружба, Железное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка Донецкая область.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов н.п. Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии районов более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь Донецкой области; Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное и Плавни Запорожской области;

На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в частности Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Белогорудово Херсонской области и города Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и состав боеприпасов противника.