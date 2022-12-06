СМИ: В Днепре были слышны звуки взрывов, в городе воздушная тревога
В городе Днепр вечером 6 декабря раздаются звуки взрывов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает "Суспільне", глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
О том, что в Днепре слышны звуки взрывов, корреспонденты "Суспільного" сообщили в 22:02.
В городе и области в это время объявлена воздушная тревога.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук намекнул, что россияне задействовали дроны "Шахед", которые из-за характерного звука называют "мопедами".