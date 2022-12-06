СМИ: В Днепре были слышны звуки взрывов, в городе воздушная тревога

СМИ: В Днепре были слышны звуки взрывов, в городе воздушная тревога
Фото: Facebook

В городе Днепр вечером 6 декабря раздаются звуки взрывов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает "Суспільне", глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

О том, что в Днепре слышны звуки взрывов, корреспонденты "Суспільного" сообщили в 22:02. 

В городе и области в это время объявлена воздушная тревога.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук намекнул, что россияне задействовали дроны "Шахед", которые из-за характерного звука называют "мопедами". 

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