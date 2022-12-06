ЗМІ: У Дніпрі було чути звуки вибухів, у місті повітряна тривога
У місті Дніпро увечері 6 грудня лунають звуки вибухів, повідомляє Українська правда.
Про це повідомляє "Суспільне", голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Про те, що у Дніпрі чути звуки вибухів, кореспонденти "Суспільного" повідомили о 22:02.
У місті та області у цей час оголошено повітряну тривогу.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук натякнув, що росіяни задіяли дрони "Шахед", які через характерний звук називають "мопедами".