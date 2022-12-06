Украина получит 200 млн евро помощи от Германии: куда направят средства

Украина получит от Германии грант в размере 200 млн евро для покрытия расходов по выплате пособия на проживание переселенцев, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

"Благодарен правительству Германии и команде Кредитного учреждения для восстановления за чрезвычайную поддержку в этот выдающийся для Украины исторический период. 200 млн евро грантовых средств помогут правительству Украины и в дальнейшем поддерживать лица и семьи, которые в результате российской военной агрессии вынуждены были покинуть свои дома и временно уехать в более безопасные регионы Украины" , — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Также министр отметил усилия Германии по поддержке интересов Украины на международной арене, во время их председательства в G7 в этом году.

Стороны обсудили состояние финансовой и экономической системы Украины, а также другие проекты, которые реализуются при поддержке Германии. Берлин уже выделил Киеву 1,5 млрд евро с начала вторжения РФ.