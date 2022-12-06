Україна отримає 200 млн євро допомоги від Німеччини: куди спрямують кошти

України отримає від Німеччини грант обсягом 200 млн євро для покриття витрат з виплати допомоги на проживання переселенців, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України.

"Вдячний уряду Німеччини та команді Кредитної установи для відбудови за надзвичайну підтримку у цей визначний для України історичний період. 200 млн євро грантових коштів допоможуть уряду України та надалі підтримувати осіб та сім’ї, які в результаті російської військової агресії вимушені були залишати свої домівки та тимчасово виїхати в більш безпечні регіони України" , — заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Також міністр відзначив зусилля Німеччини у підтримці інтересів України на міжнародній арені, під час їх головування у G7 цього року.

Сторони також обговорили стан фінансової та економічної системи України, а також інші проекти, які реалізуються за підтримки Німеччини. Берлін вже надав Києву 1,5 млрд євро від початку вторгнення РФ.