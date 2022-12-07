ДТЭК предупредил об экстренных отключениях света в Киеве, Одессе и Днепре

В среду, 7 декабря, в Киеве, Одессе и Днепре продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщается на сайтах ДТЭК Киевских, Одесских и Днепропетровских электросетей, сообщает Новое время.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется" , — говорится в сообщении.

В понедельник, 5 декабря, РФ совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.

В компании YASNO сообщили, что после массированного ракетного удара РФ состояние энергосистемы было отброшено на неделю назад.