ДТЭК предупредил об экстренных отключениях света в Киеве, Одессе и Днепре
В среду, 7 декабря, в Киеве, Одессе и Днепре продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщается на сайтах ДТЭК Киевских, Одесских и Днепропетровских электросетей, сообщает Новое время.
Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
"Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется", — говорится в сообщении.
В понедельник, 5 декабря, РФ совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.
Известно о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.
В компании YASNO сообщили, что после массированного ракетного удара РФ состояние энергосистемы было отброшено на неделю назад.