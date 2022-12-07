ДТЕК попередив про екстрені відключення світла у Києві, Одесі та Дніпрі

У середу, 7 грудня, у Києві, Одесі та Дніпрі тривають екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайтах ДТЕК Київських, Одеських та Дніпропетровських електромереж, повідомляє Новое время.

Графіки стабілізаційних відключень поки що не діють.

"Ми повернемося до стабілізаційних графіків, як тільки ситуація в енергосистемі стабілізується" , — йдеться в повідомленні.

У понеділок, 5 грудня, країна-агресор здійснила новий масований ракетний удар по Україні. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що захисники України 5 грудня збили більше 60 із понад 70 ракет, випущених окупантами.

Відомо про пошкодження енергетичних об'єктів у Одеській, Вінницькій, Київській та Миколаївській областях.

У компанії YASNO повідомили, що після масованого ракетного удару РФ стан енергосистеми був відкинутий на тиждень назад.