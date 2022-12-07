Bloomberg: Великобритания анонсирует новый пакет санкций против России

Великобритания анонсирует новый пакет антироссийских санкций уже в пятницу, 9 декабря. Ограничения введут против физических и юридических лиц, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, ограничения хотят применить по отношению к людям, которые связаны с коррупцией и нарушением прав человека.

При этом в Bloomberg не уточняют, против кого именно планируется ввести санкции.

Напомним, сегодня, 7 декабря, Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России. Ограничения планируют ввести против ряда офицеров, а также оборонно-промышленных предприятий.

Также мы писали, что ЕС хочет внести в санкционный список членов семьи так называемого "главы" Чечни Рамзана Кадырова.