ОП: Россияне обстреляли из С-300 Печенеги в Харьковской области

Вечером 7 декабря Россияне ударили из С-300 по населенному пункту Печенеги в Харьковской области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, Печенежского поселкового головы Александра Гусарова

"Оккупанты ударили по населенному пункту Печенеги. Последствия выясняем. Работают все службы".

Гусаров добавил, что жертв и пострадавших нет. В Харьковской области объявлялась воздушная тревога с 18:42 до 19:32.