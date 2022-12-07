ОП: Росіяни обстріляли з С-300 Печеніги в Харківській області
Ввечері 7 грудня Росіяни вдарили з С-300 по населеному пункту Печеніги у Харківській області, повідомляє Українська правда.
Про це говоорить повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, Печенізького селищного голови Олександра Гусарова.
"Окупанти вдарили по населеному пункту Печеніги. Наслідки з‘ясовуємо. Працюють всі служби".
Гусаров додав, що жертв і постраждалих немає. У Харківській області оголошувалася повітряна тривога з 18:42 до 19:32.