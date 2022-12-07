В ДТЭК рассказали о ситуации в украинской энергосистеме

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал о ситуации в украинской энергосистеме в среду, 7 декабря, и о том, сколько времени нужно на ее восстановление после последних российских ударов, сообщает Новое время.

Сахарук сообщил в эфире Суспільного, что в некоторых регионах достаточно серьезные разрушения после атаки 5 декабря, и на восстановление нужно время.

"Это [восстановительные работы] будет продолжаться не менее недели, может, дней десять. Чтобы мы вышли хотя бы на уровень, который был до обстрелов в понедельник" , — сказал он.

Сахарук добавил, что ситуация в областях разная, и не везде удается соблюдать графики отключений — аварийные отключения могут действовать из-за вражеских ударов или непогоды.

"У нас, наверное, до конца марта не будет хватать генерации, даже если все отремонтируют. Наверное, мы будем жить в стабилизационных графиках до конца отопительного сезона, когда большой спрос на электроэнергию и ограничены возможности ее генерации" , — считает исполнительный директор ДТЭК.

В Укрэнерго утром 7 декабря сообщили, что в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, в некоторых регионах действуют аварийные отключения.

Ранее генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сказал, что Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года, если зима и весна пройдет в стабилизационных графиках.

5 декабря страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.

Сообщалось о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях. В МВД Молдовы сообщили, что ракета упала в районе приграничного города Бричаны на территории страны, но не взорвалась.