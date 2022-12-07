У ДТЕК розповіли про ситуацію в українській енергосистемі

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів про ситуацію в українській енергосистемі в середу, 7 грудня, і про те, скільки часу потрібно на її відновлення після останніх російських ударів, повідомляє Новое время.

Сахарук повідомив в ефірі Суспільного, що в деяких регіонах доволі серйозні руйнування після атаки 5 грудня, і на відновлення потрібен час.

"Це [відновлювальні роботи] триватиме не менше тижня, може, днів десять. Щоб ми вийшли хоча б на рівень, який був до обстрілу в понеділок" , — сказав він.

Сахарук додав, що ситуація в областях різна, і не скрізь вдається дотримуватись графіків відключень — аварійні відключення можуть діяти через ворожі удари чи негоду.

"У нас, напевно, до кінця березня не вистачатиме генерації, навіть якщо все відремонтують. Напевно, ми житимемо у стабілізаційних графіках до кінця опалювального сезону, коли великий попит на електроенергію та обмежені можливості її генерації" , — вважає виконавчий директор ДТЕК.

В Укренерго вранці 7 грудня повідомили, що в енергосистемі зберігається значний дефіцит, у деяких регіонах діють аварійні відключення.

Раніше генеральний директор YASNO Сергій Коваленко сказав, що Україна зможе відмовитися від світла за графіком не раніше кінця березня 2023 року, якщо зима і весна пройдуть у стабілізаційних графіках.

5 грудня країна-агресор здійснила новий масований ракетний удар по Україні. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що захисники України збили більше 60 із понад 70 ракет, випущених окупантами.

Повідомлялося про пошкодження енергетичних об'єктів в Одеській, Вінницькій, Київській і Миколаївській областях. У МВС Молдови повідомили, що ракета впала в районі прикордонного міста Бричани на території країни, але не вибухнула.