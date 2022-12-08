ISW: Путин создает условия для затяжной войны в Украине
Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что российский президент Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине, сообщает Украинская правда.
Аналитики отмечают, что во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и прав человека Путин заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом" и что захват новых территорий является важным результатом для России.
Эксперты института отметили, что на этой встрече Путин сравнил себя с российским царем Петром первым и отметил, что Россия сейчас контролирует Азовское море, за которое боролся царь.
"Эта ссылка на российскую имперскую историю явно определяет нынешние цели Путина в Украине, как откровенно империалистические и все еще максималистские. Путин настраивает российскую внутреннюю аудиторию на затяжную, изнурительную войну в Украине, цель которой - завоевание новых украинских территорий", – говорится в отчете ISW.
Аналитики института отметили, что российское информационное пространство положительно отреагировало на империалистические заявления Путина, которые создают дополнительные условия для затягивания войны.
В ISW также привели слова одного из российских блогеров, который сравнил Украину с Сирией, отметив, что российские войска начали чувствовать победы на поле боя лишь спустя годы после начала операции.
"Путин, похоже, не желает рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы отступить от своих целей, которые, как он все четче дает понять, включают в себя восстановление российской империи в той или иной форме", – резюмируют аналитики.
Основные выводы ISW:
- Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.
- Путин использует российский Совет по правам человека для консолидации власти, отвергая принципы международного права в области прав человека.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с комментариями, подтверждающими предварительные оценки ISW, что оперативная пауза зимой 2022-2023 гг. будет в пользу России.
- Российские войска впервые за три недели применили в Украине беспилотники "Шахид-136".
- Попытки России давить на Беларусь с целью вовлечения ее в войну в Украине может вызвать трения среди белорусских военных.
- Российские войска, вероятно, увеличивают темпы своих контратак в восточной части Харьковской и западной части Луганской областей.
- Оккупанты продолжают наступательные операции на Бахмутском и Авдеевско-Донецком направлениях.
- В восточной части Херсонской области продолжаются оборонительные действия и перегруппировка сил российских войск.
- Независимые российские СМИ сообщают, что мобилизационные мероприятия будут продолжаться, несмотря на заявления российских официальных лиц об обратном.
- Оккупационные власти, вероятно, превращают Мариуполь Донецкой области в тыловую военную и логистическую базу для российских войск.