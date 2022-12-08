В "Укрэнерго" назвали регионы, где сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением

По состоянию на 11:00 8 декабря из-за повреждений во время ракетных ударов электростанций и высоковольтной сети в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, сообщает Деловая столица.

"Сейчас самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе — вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов. Там, где позволяет ситуация, проводится обследование состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы" , — говорят в ведомстве.

Ситуацию усложняют погодные условия. Во многих регионах на западе Украины мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра приводят к обледенению и повреждению проводов.