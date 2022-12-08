В "Укренерго" назвали регіони, де наразі найскладніша ситуація з електропостачанням

Станом на 11:00 8 грудня через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, повідомляє Ділова столиця.

"Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні – ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи" , — кажуть у відомстві.

Ситуацію ускладнюють погодні умови. У багатьох регіонах на заході України мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння та пошкодження проводів.