Ставка на месте - доллар падает

Недавно избранный глава НБУ Андрей Пышный подтвердил свою приверженность курсу, установленному его предшественником Кириллом Шевченко. На последнем в этом году заседании правления Национального банка по вопросам монетарной политики было принято решение оставить учётную ставку НБУ неизменной на уровне 25% годовых.

Официальный курс тоже трогать не стали. Доллар на межбанковском валютном рынке по-прежнему стоит 36,5686 гривен. Валютный рынок позитивно воспринял неизменность курсовой политики Нацбанка. В столице ценник на продажу доллара опустился до 39,95 гривен, в Одессе - до 39,93 гривен, а в Днепре - даже до 39,92 гривен.

Стоит отметить, что все аналитики, рисовавшие обвал гривны к концу года, в очередной раз "попали пальцем в небо". И это не может не радовать.