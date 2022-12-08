Ставка на місці – долар падає

Нещодавно обраний голова НБУ Андрій Пишний підтвердив свою прихильність до курсу, встановленого його попередником Кирилом Шевченком. На останньому цьогорічному засіданні правління Національного банку з питань монетарної політики було ухвалено рішення залишити облікову ставку НБУ незмінною на рівні 25% річних.

Офіційний курс теж чіпати не стали. Долар на міжбанківському валютному ринку, як і раніше, коштує 36,5686 гривень. Валютний ринок позитивно сприйняв незмінність курсової політики Нацбанку. У столиці цінник на продаж долара опустився до 39,95 гривні, в Одесі - до 39,93 гривні, а в Дніпрі - навіть до 39,92 гривні.

Варто зазначити, що всі аналітики, які малювали обвал гривні до кінця року, вкотре "потрапили пальцем в небо". І це не може не тішити.