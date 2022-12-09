Бизнес считает, что Россия должна выплатить репарации — опрос

94% представителей бизнес-сообщества считают, что возможный зимний блекаут не помешает Украине выиграть войну. 95% убеждены, что Россия должна выплачивать репарации Украины, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса американской торговой палаты в Украине.

Отмечается, что 70% компаний-членов Палаты полностью функционируют, и 30% продолжают функционировать частично. 98% планируют продолжать деятельность в Украине в 2023 году.

Зарплата

Компании продолжают выплачивать заработную плату почти через 10 месяцев войны. 88% выплачивают заработную плату в полном объеме, 9% - сократили зарплату. Только 1% компаний совсем не могут платить зарплату.

Потери

31% респондентов отметили, что заводы/фабрики/мощности/склады/офисы их компаний были повреждены: 71% имеют незначительные повреждения, 29% имеют неисправимые повреждения. 66% компаний-членов Палаты не получили никаких повреждений после почти 10 месяцев войны.

59% респондентов отметили, что все сотрудники их компаний находятся в безопасности. У 20% компаний были случаи получения ранений сотрудниками и у 19% компаний были случаи смерти сотрудников.

96% компаний-членов Палаты отметили, что их организации продолжают поддерживать гуманитарное движение.

Вызовы

Наибольшие вызовы с которыми приходится сталкиваться: нестабильное энерго-, водо- и теплоснабжение, проблемы со связью (87%), безопасность и защита сотрудников (74%), логистика и транспортировка (43%), спад деятельности партнеров (32%)), и отсутствие клиентов/заказов (22%).

Тем не менее, большинство ( 57% ) респондентов считают, что восстановление начнется в 2023 году; 31% опрошенных — в 2024 году, 6% - в 2025 году.

Опрос проводился среди 122 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов Палаты.