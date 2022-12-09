Бізнес вважає, що Росія повинна виплатити репарації - опитування

94% представників бізнес-спільноти вважають, що можливий зимовий блекаут не завадить Україні виграти війну. 95% переконані, що Росія повинна виплачувати репарації Україні, повідомляє Новое время.

Про це свідчать результати опитування Американської торговельної палати в Україні.

Зазначається, що 70% компаній-членів палати повністю функціонують, та 30% продовжують функціонувати частково. 98% планують продовжувати діяльність в Україні у 2023 році.

Зарплата

Компанії продовжують виплачувати заробітну плату після майже 10 місяців війни. 88% виплачують заробітну плату в повному обсязі, 9% - скоротили зарплату. Лише 1% компаній зовсім не можуть платити зарплату.

Втрати

31% респондентів відзначили, що заводи/фабрики/потужності/склади/офіси їх компаній були пошкоджені: 71% мають незначні ушкодження, 29% мають невиправні ушкодження. 66% компаній-членів палати не зазнали жодних ушкоджень після майже 10 місяців війни.

59% респондентів зазначили, що всі співробітники їх компаній у безпеці. У 20% компаній були випадки отримання поранень співробітниками та у 19% компаній були випадки смерті співробітників.

96% компаній-членів палати зазначили, що їх організації продовжують підтримувати гуманітарний рух.

Виклики

Найбільші виклики з якими наразі доводиться стикатися: нестабільне енерго-, водо- та теплопостачання, проблеми зі зв’язком (87%), безпека та захист співробітників (74%), логістика та транспортування (43%), спад діяльності партнерів (32%), та відсутність клієнтів/замовлень (22%).

Попри все, більшість (57%) респондентів вважать що відбудова розпочнеться у 2023 році; 31% опитаних — у 2024 році, 6% - у 2025 році.

Опитування проводилося серед 122 керівників та топ-менеджерів компаній-членів Палати.