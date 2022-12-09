Google даст $2 млн гранта на развитие цифрового образования в Украине

Google.org предоставит грант в $2 млн и своих специалистов из Google.org Fellowship на развитие цифрового образования в Украине. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что это поможет украинцам получить новую профессию, научиться цифровой грамотности и найти работу.

"Цель проекта - помочь Украине решить вопрос безработицы среди ВПЛ и сделать вклад в экономическое возрождение страны. Партнер проекта - Фонд Восточная Европа" , - пояснили в Минцифры.

В министерстве добавляют, что также в рамках совместного проекта с Google.org обновляют платформу национального проекта Дія.Цифрова освіта.

В частности, планируется:

Элементы искусственного интеллекта для создания индивидуального плана обучения

Интерактивные симуляторы, которые приблизят пользователя к реальным ситуациям в профессии

Рекомендации по переквалификации и повышению квалификации

Поиск вакансий в соответствии с направлением и успехов в обучении

Также грант от Google.org предусматривает создание специального образовательного приложения и разработку новых образовательных сериалов и проектов.

Функционал платформы и образовательные продукты будут переведены на английский язык, добавляет Минцифры.

Министерство уточнило, что команда проекта Дія.Цифрова освіта будет работать вместе со специалистами команды Google.org Fellowship, многие из которых имеют украинские корни.