Google надасть $2 млн гранту на розвиток цифрової освіти в Україні

Google.org надасть грант у $2 млн та своїх фахівців з Google.org Fellowship на розвиток цифрової освіти в Україні. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що це допоможе українцям здобути нову професію, навчитися цифрової грамотності та знайти роботу.

"Мета проєкту - допомогти Україні розв'язати питання безробіття серед ВПО та зробити внесок в економічне відродження країни. Партнер проєкту - Фонд Східна Європа" , - пояснили в Мінцифри.

У міністерстві додають, що також в межах спільного проєкту з Google.org оновлюють платформу національного проєкту Дія.Цифрова освіта.

Зокрема, планується:

Елементи штучного інтелекту для створення індивідуального плану навчання

Інтерактивні симулятори, які наблизять користувача до реальних ситуацій у професії

Рекомендації щодо перекваліфікації та підвищення кваліфікації

Пошук вакансій відповідно до напряму та успіхів у навчанні

Також грант від Google.org передбачає створення спеціального освітнього застосунку та розробку нових освітніх серіалів та проєктів.

Функціонал платформи та освітні продукти будуть перекладені англійською мовою, додає Мінцифри.

Міністерство уточнило, що команда проєкту Дія.Цифрова освіта працюватиме разом з фахівцями команди Google.org Fellowship, багато з яких мають українське коріння.