Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. IdeaBank меняет тарифы по кредитным картам

С 5 января 2023 года меняются тарифы по кредитным картам Card Blanche White+, оформленным до 5 декабря 2022 года.

В частности, размер комиссии за снятие собственных средств наличными (в т.ч. за границей) составит 1% от суммы операции. За снятие кредитных средств наличными (в т.ч. за границей) не будет браться комиссия, если в течение месяца общая сумма снятия кредитных средств не превышала 5000 грн. При общей сумме от 5000,01 грн размер комиссии за снятие кредитных средств составит 1% от суммы операции.

Размер комиссии за перевод собственных и кредитных средств составит 1% от суммы операции.

2. Monobank поднимает процентные ставки по депозитам в гривне

Вслед за «Приватбанком» процентные ставки по депозитам в гривне решил поднять и Monobank. C 8 декабря ставка по депозиту без досрочного расторжения на 12 месяцев выросла с 7 до 10% годовых, на 15-24 месяца – с 8 до 15% годовых.

Для депозитов с возможностью досрочного расторжения будут действовать следующие процентные ставки:

- 3-5 месяцев – 3% годовых;

- 6-8 месяцев – 4% годовых;

- 9-11 месяцев – 5% годовых;

- 12 месяцев – 8,5% годовых.

До этого ставка по таким депозитам составляла 0,5% годовых независимо от срока депозита.

3. Raiffeisen Bank установил дифференцированную ставку для депозита со свободным движением средств

С 1 декабря Raiffeisen Bank изменил подход к формированию ставки по депозиту «Универсальный». Отныне ставка зависит от уровня пакета услуг, который есть у клиента, и может колебаться в пределах от 3,75% до 5,5% годовых.

Процентные ставки будут установлены как для действующих вкладов, так и при открытии новых в системе интернет-банкинга «Райффайзен Онлайн» или одновременно с открытием карточного счета в отделении банка в таком размере:

- «Эксклюзив» для премиум-клиентов банка – 5,50%;

- «Престиж» для премиум-клиентов банка – 4,50%;

- «Стартап» для премиум-клиентов банка, «Райфкарта +» - 4,25%;

- «Райфкарта», «FUN карта для детей и подростков», «єПідтримка» и другие – 3,75%.

4. Ко-бренд карту для покупок в «Эпицентре» предлагают сразу два банка

Изначально кредитную карту «Выгода» для покупок в сети гипермаркетов «Эпицентр» предлагал Sense Bank (бывший «Альфа-Банк Украина»). Оформить эту карту можно онлайн прямо в мобильном приложении Sense Super App.

По тарифам карта задумывалась очень привлекательной:

- бесплатные переводы с карты на карту собственных средств;

- 8% на остаток собственных средств;

- бесплатное снятие наличных с карты до 20000 гривен в месяц;

- льготный период до 62 дней и многое другое.

Самое главное – это программа лояльности, предусматривающая 1%-ный кешбэк на все покупки, но не более 25 000 гривен в месяц. Начисленный кешбэк можно использовать для погашения покупок в «Эпицентре» на сумму от 50 гривен. Кроме того, при оплате товаров на сайте или в торговых центрах «Эпицентр» начисляется еще 1% на бонусный счет «Выгода» - отдельный счет по собственной программе лояльности «Эпицентр».

И вот стало известно, что ко-бренд карту совместно с «Эпицентром» запустил также «А-Банк». Тарифы по карте предусматривают:

- бесплатные P2P-переводы в размере до 100 000 гривен в месяц через мобильное приложение ABank24;

- бесплатное обслуживание карты;

- льготный период до 62 дней;

- максимальный кредитный лимит – до 200 000 гривен.

Как и Sense Bank, «А-Банк» предлагает 1%-ный кешбэк на все покупки (с некоторыми исключениями). Максимальная сумма кешбэка – не ограничена. Кешбэк можно использовать для покрытия расходов в «Эпицентре» на сумму от 250 гривен. Кроме того, при оплате товаров на сайте или в торговых центрах «Эпицентр» начисляется еще 1% на бонусный счет «Выгода» - отдельный счет по собственной программе лояльности «Эпицентр».

5. RwS банк поднял процентные ставки по валютным депозитам

С 8 декабря банк поднял процентные ставки по валютным депозитам. Максимальную ставку – 4% - можно получить по депозиту в долларах США или евро сроком на 1 год+1 день, с выплатой в конце срока и без пополнений.