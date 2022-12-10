Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. IdeaBank змінює тарифи за кредитними картками

З 5 січня 2023 року змінюються тарифи за кредитними картками Card Blanche White+, оформленими до 5 грудня 2022 року.

Зокрема, розмір комісії за зняття власних коштів готівкою (зокрема за кордоном) становитиме 1% від суми операції. За зняття кредитних коштів готівкою (в т.ч. за кордоном) не братиметься комісія, якщо протягом місяця загальна сума зняття кредитних коштів не перевищувала 5000 грн. При загальній сумі від 5000,01 грн. розмір комісії за зняття кредитних коштів складе 1% від суми операції.

Розмір комісії за переказ власних та кредитних коштів становитиме 1% від суми операції.

2. Monobank піднімає процентні ставки за депозитами у гривні

Слідом за Приватбанком відсоткові ставки за депозитами в гривні вирішив підняти і Monobank. З 8 грудня ставка за депозитом без дострокового розірвання на 12 місяців зросла з 7 до 10% річних, на 15-24 місяці – з 8 до 15% річних.

Для депозитів з можливістю дострокового розірвання діятимуть такі процентні ставки:

- 3-5 місяців – 3% річних;

- 6-8 місяців – 4% річних;

- 9-11 місяців – 5% річних;

- 12 місяців – 8,5% річних.

До цього ставка за такими депозитами становила 0,5% річних незалежно від терміну депозиту.

3. Raiffeisen Bank встановив диференційовану ставку для депозиту із вільним рухом коштів

З 1 грудня Raiffeisen Bank змінив підхід до формування ставки за депозитом "Універсальний". Відтепер ставка залежить від рівня пакету послуг, який є у клієнта, і може коливатися від 3,75% до 5,5% річних.

Відсоткові ставки будуть встановлені як для діючих вкладів, так і при відкритті нових у системі інтернет-банкінгу «Райффайзен Онлайн» або одночасно з відкриттям карткового рахунку у відділенні банку в такому розмірі:

- «Ексклюзив» для преміум-клієнтів банку – 5,50%;

- "Престиж" для преміум-клієнтів банку – 4,50%;

- «Стартап» для преміум-клієнтів банку, «Райфкарта+» – 4,25%;

- "Райфкарта", "FUN карта для дітей та підлітків", "єПідтримка" та інші – 3,75%.

4. Ко-бренд карту для покупок в «Епіцентрі» пропонують відразу два банки

Спочатку кредитну картку "Вигода" для покупок у мережі гіпермаркетів "Епіцентр" пропонував Sense Bank (колишній "Альфа-Банк Україна"). Оформити цю карту можна онлайн прямо у мобільному додатку Sense Super App.

За тарифами карта замислювалася дуже привабливою:

- безкоштовні перекази з картки на картку власних коштів;

- 8% на залишок власних коштів;

- безкоштовне зняття готівки з картки до 20000 гривень на місяць;

- пільговий період до 62 днів та багато іншого.

Найголовніше – це програма лояльності, яка передбачає 1%-ний кешбек на всі покупки, але не більше ніж 25 000 гривень на місяць. Нарахований кешбек можна використовувати для погашення покупок в Епіцентрі на суму від 50 гривень. Крім того, при оплаті товарів на сайті або в торгових центрах "Епіцентр" нараховується ще 1% на бонусний рахунок "Вигода" - окремий рахунок за власною програмою лояльності "Епіцентр".

І стало відомо, що ко-бренд карту спільно з «Епіцентром» запустив також «А-Банк». Тарифи за картою передбачають:

- безкоштовні P2P-перекази у розмірі до 100 000 гривень на місяць через мобільний додаток ABank24;

- Безкоштовне обслуговування картки;

- пільговий період до 62 днів;

- максимальний кредитний ліміт – до 200 тисяч гривень.

Як і Sense Bank, «А-Банк» пропонує 1% кешбек на всі покупки (з деякими винятками). Максимальна сума кешбеку – не обмежена. Кешбек можна використовувати для покриття видатків в «Епіцентрі» на суму від 250 гривень. Крім того, при оплаті товарів на сайті або в торгових центрах "Епіцентр" нараховується ще 1% на бонусний рахунок "Вигода" - окремий рахунок за власною програмою лояльності "Епіцентр".

5. RwS банк підняв процентні ставки за валютними депозитами

З 8 грудня банк підняв відсоткові ставки за валютними депозитами. Максимальну ставку – 4% – можна отримати за депозитом у доларах США або євро терміном на 1 рік+1 день, з виплатою наприкінці терміну та без поповнень.