Мэр Одессы рассказал о ситуации в городе после российского обстрела
Несмотря на отсутствие света в Одессе практически повсеместно, кроме объектов критической инфраструктуры, в городе есть вода, работают котельни, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Facebook мэра Одессы Геннадия Труханова.
"Очередной удар врага по инфраструктуре. Из-за масштаба разрушений в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры", - рассказал он.
По его словам, несмотря на это, в городе есть водоснабжение и водоотвод. Работают 11 районных котельных и большинство малых.
"Больницы и роддомы обеспечены электроэнергией и водой. Открыты все "Пункты Несокрушимости". Все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Специалисты ДТЭК работают для ликвидации повреждений. Ситуация тяжелая, но контролируемая", - констатировал мэр.
Как сообщалось, в Одессе 10 декабря выключили свет у всех потребителей. Причиной тому стали масштабы разрушений энергоинфраструктуры, нанесенные ударами вражеских дронов этой ночью.
Напомним, российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.