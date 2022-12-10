ВМС Украины: В Черном море 10 российских кораблей, из них ни одного ракетоносителя

В Черном море 10 декабря на боевом дежурстве находятся 10 российских кораблей, из них ни одного ракетоносителя, сообщили в Военно-морских сила Украины, сообщает Новое время.

По информации военнослужащих, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

При этом в Средиземном море находятся девять российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — 76 ракет.

За сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю — 29 судов, из них 10 судов двигались из пролива Босфор, к Черному морю — 12 судов, из них девять судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что запас ракет в РФ позволит агрессору нанести еще несколько массированных ударов по Украине. После этого, по его словам, россияне выйдут на полный ноль.