ВМС України: У Чорному морі 10 російських кораблів, з них жодного ракетоносія

У Чорному морі 10 грудня на бойовому чергуванні перебувають 10 російських кораблів, з них жодного ракетоносія, повідомили у Військово-морських силах України, повідомляє Новое время.

За інформацією військовослужбовців, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

При цьому в Середземному морі знаходяться дев'ять російських кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет Калібр, загальний залп - 76 ракет.

За добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря - 29 суден, з них 10 суден рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 12 суден, з них дев'ять судів продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що запас ракет у РФ дозволить агресору завдати ще кількох масованих ударів по Україні. Після цього, за його словами, росіяни вийдуть на повний нуль.