В "Дии" тестируют новую услугу для ФЛП: как приобщиться
Минцифры запустило бета-тестирование выписки из Единого государственного реестра на портале "Дия". Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"Цифровизируем один из самых популярных документов для ФЛП. Чтобы все работало быстро и без ошибок, услугу нужно протестировать. Приглашаем вас стать первыми пользователями выписки из ЕГР на портале "Дия", — говорится в сообщении.
Раньше, чтобы получить этот подъемник, нужно было идти в ЦНАП, платить админсбор 120 грн и ждать документа 24 часа, отмечают в министерстве.
На портале "Дия" можно заказать выписку из ЕГР:
- онлайн — без визитов в госучреждения,
- 90 гривен вместо 120,
- оплата картой прямо на портале.
Принять участие в бета-тесте могут украинцы, которые:
- являются или были предпринимателями
- имеют электронную подпись.
Услуга разработана Минцифрами совместно с Минюстом при поддержке Программы EGAP, внедряемой Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.