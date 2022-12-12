В "Дии" тестируют новую услугу для ФЛП: как приобщиться

Минцифры запустило бета-тестирование выписки из Единого государственного реестра на портале "Дия"﻿. Об этом сообщает﻿ пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Цифровизируем один из самых популярных документов для ФЛП. Чтобы все работало быстро и без ошибок, услугу нужно протестировать. Приглашаем вас стать первыми пользователями выписки из ЕГР на портале "Дия" , — говорится в сообщении.

Раньше, чтобы получить этот подъемник, нужно было идти в ЦНАП, платить админсбор 120 грн и ждать документа 24 часа, отмечают в министерстве.

На портале "Дия" можно заказать выписку из ЕГР:

онлайн — без визитов в госучреждения,

90 гривен вместо 120,

оплата картой прямо на портале.

Принять участие в бета-тесте могут украинцы, которые:

являются или были предпринимателями

имеют электронную подпись.

Услуга разработана Минцифрами совместно с Минюстом при поддержке Программы EGAP, внедряемой Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.