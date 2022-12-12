У "Дії" тестують нову послугу для ФОП: як долучитись

Мінцифри запустило бета-тестування витягу з Єдиного державного реєстру на порталі "Дія"﻿. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Цифровізуємо один з найпопулярніших документів для ФОП. Щоб усе працювало швидко та без помилок, послугу потрібно протестувати. Тож запрошуємо вас стати першими користувачами витягу з ЄДР на порталі Дія" , — йдеться у повідомленні.

Раніше, щоб отримати цей витяг, треба було йти в ЦНАП, сплачувати адмінзбір 120 грн та чекати на документ 24 години, зазначають в міністерстві.

Натомість на порталі "Дія" можна замовити витяг з ЄДР:

онлайн — без візитів до держустанов,

90 гривень замість 120,

оплата карткою просто на порталі.

Взяти участь у бета-тесті можуть українці, які:

є або були підприємцями

мають електронний підпис.

Послугу розроблено Мінцифри спільно з Мін'юстом за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.