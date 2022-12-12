Курс доллара может удивить многих. Чего ждать до конца года

На прошлой неделе курс доллара продолжил снижение. Если в понедельник 5 декабря столичные оптовые обменные пункты предлагали наличного «американца» по цене 40,20-40,25 гривен, то уже в четверг 8 декабря ценник опустился ниже психологического уровня 40 гривен, а в пятницу днем доллар в Киеве можно было купить по цене 39,88-39,90 гривен.

Такая цена продержалась недолго: подешевевший доллар пробудил интерес к покупкам, и уже к концу дня пятницы 9 декабря ценник вновь поднялся к отметке 39,95 гривен, а на выходных «зеленый» и вовсе подорожал до 40,05-40,10 гривен. Впрочем, этот рост был недолгим. Как объяснили порталу «Курс Украины» представители операторов наличного валютного рынка, подъем котировок на выходных был связан исключительно с закрытыми отделениями банков. Предложение снизилось, а спрос остался на прежнем уровне, чем не преминули воспользоваться оптовые обменки, слегка приподняв курс.

В понедельник 12 декабря была предпринята еще одна попытка опуститься ниже уровня 40,00 гривен. В Киеве доллар в течение часа можно было купить по цене 39,95 гривен, после чего котировки вновь пошли вверх.

Таким образом, начал формироваться очередной диапазон, в котором в ближайшее время будет колебаться курс доллара. Что неожиданно и удивительно: нижняя граница этого диапазона опустилась под психологический уровень 40,00 гривен. Хотя, как утверждают операторы наличного валютного рынка, желающих сдавать доллар дешевле «сорока» - немного.

Состоянием на 14:00 в Киеве доллар предлагают купить по 40,03-40,05 гривен. В Чернигове и Днепре доллар продают по 40,10-40,15 гривен, а вот во Львове – по 39,94-39,97 гривен. Близость западной границы сказывается: предложение валюты здесь стабильно на довольно высоком уровне.

Что же произошло с долларом и чего ожидать в ближайшем будущем? Будет доллар дорожать или дешеветь?

Ключевым моментом прошлой недели стало заседание Правления НБУ по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение оставить без изменения учетную ставку, а также не трогать официальный курс доллара, который с 21 июля удерживается на уровне 36,5686 гривен. Данное решение способствовало росту позитивных ожиданий на валютном рынке. Экспортеры, надеявшиеся, что официальный курс поднимут, поняли, что придется продавать по текущей цене. Опасения скачка курса развеялись, и это также привело к снижению спроса на валюту.

В то же время снижение ценника на продажу ниже уровня 40,00 гривен активизировало спрос на доллар со стороны тех, кто имел запасы национальной валюты и ожидал удобного момента для ее конвертации. Кроме того, если последние 1,5 месяца наблюдалась активность среди сдающих валюту для оформления конвертационных депозитов, то после того, как курс покупки опустился до 39,70-39,80, интерес к подобным операциям снизился.

Проанализировав имеющиеся факты и ожидания, можем предположить, что ближайшие две недели (до 25 декабря) доллар продолжит колебания в пределах 39,80-40,40 гривен. Вероятность выхода из этого диапазона - небольшая. В то же время ожидания роста доллара к концу года тоже скорее всего не сбудутся. Так что курс доллара 31.12.2022 года точно удивит многих.