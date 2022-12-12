Курс долара може здивувати багатьох. Чого чекати до кінця року

Минулого тижня курс долара продовжив зниження. Якщо в понеділок 5 грудня столичні оптові обмінні пункти пропонували готівкового «американця» за ціною 40,20-40,25 гривень, то вже в четвер 8 грудня цінник опустився нижче за психологічний рівень 40 гривень, а в п'ятницю вдень долар у Києві можна було купити за ціною 39,88-39,90 гривень.

Така ціна протрималася недовго: долар, що подешевшав, пробудив цікавість до купівлі, і вже до кінця дня п'ятниці 9 грудня цінник знову піднявся до позначки 39,95 гривень, а на вихідних «зелений» і зовсім подорожчав до 40,05-40,10 гривень. Втім, це зростання було недовгим. Як пояснили порталу «Курс України» представники операторів готівкового валютного ринку, підйом котирувань на вихідних був пов'язаний виключно із закритими відділеннями банків. Пропозиція знизилася, а попит залишився на колишньому рівні, чим скористались оптові обмінники, трохи піднявши курс.

У понеділок 12 грудня була зроблена ще одна спроба опуститися нижче за рівень 40,00 гривень. У Києві долар протягом години можна було купити за ціною 39,95 гривні, після чого котирування знову пішли вгору.

Таким чином, почав формуватися черговий діапазон, в якому найближчим часом коливатиметься курс долара. Що несподівано та дивно: нижня межа цього діапазону опустилася під психологічний рівень 40,00 гривень. Хоча, як стверджують оператори готівкового валютного ринку, охочих здавати долар дешевше «сорока» – небагато.

Станом на 14:00 у Києві долар пропонують купити по 40,03-40,05 гривень. У Чернігові та Дніпрі долар продають по 40,10-40,15 гривень, а от у Львові – по 39,94-39,97 гривень. Близькість західного кордону дається взнаки: пропозиція валюти тут стабільна на досить високому рівні.

Що ж сталося з доларом і на що очікувати в найближчому майбутньому? Буде долар дорожчати чи дешевшати?

Ключовим моментом минулого тижня стало засідання Правління НБУ з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення залишити без зміни облікову ставку, а також не чіпати офіційного курсу долара, який з 21 липня утримується на рівні 36,5686 гривень. Це рішення сприяло зростанню позитивних очікувань на валютному ринку. Експортери, котрі сподівалися, що офіційний курс піднімуть, зрозуміли, що доведеться продавати за поточною ціною. Побоювання стрибка курсу розвіялися, і це також спричинило зниження попиту на валюту.

Водночас зниження цінника на продаж нижче за рівень 40,00 гривень активізувало попит на долар з боку тих, хто мав запаси національної валюти та очікував зручного моменту для її конвертації. Крім того, якщо останні 1,5 місяці спостерігалася активність серед тих, хто здає валюту для оформлення конвертаційних депозитів, то після того, як курс купівлі опустився до 39,70-39,80, зацікавленість до подібних операцій знизилась.

Проаналізувавши наявні факти та очікування, можемо припустити, що найближчі два тижні (до 25 грудня) долар продовжуватиме коливання в межах 39,80-40,40 гривень. Імовірність виходу з цього діапазону – невелика. У той же час, очікування зростання долара до кінця року теж швидше за все не збудуться. Отже, курс долара 31.12.2022 року точно здивує багатьох.