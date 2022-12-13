Зеленский прокомментировал ликвидацию Окружного админсуда Киева

Президент Владимир Зеленский во вторник, 13 декабря, прокомментировал ликвидацию Окружного админсуда Киева, сообщает Новое время.

В вечернем обращении глава государства сказал, что подписал закон о ликвидации ОАСК.

"Эта история закончилась. А история реформ продолжается — продолжается даже во время такой войны. Спасибо всем, кто работает ради Украины, кто воюет ради нашей независимости, кто сейчас на фронте, кому сейчас тяжело. Мы поддерживаем вас, мы в вас очень сильно верим" , — добавил он.

Верховная Рада 13 декабря поддержала решение о ликвидации ОАСК 310 голосами. Другим законопроектом народные депутаты создали Киевский городской окружной административный суд. Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК в парламент еще в апреле 2021 года.

9 декабря 2022 года, в Международный день борьбы с коррупцией, США ввели санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и двух ближайших членов его семьи.

По данным НАБУ, Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Следствие считает, что председатель ОАСК возглавил «преступную организацию», целью которой был «захват государственной власти, установление контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе». В июне 2022 года обвинительный акт передали в суд.