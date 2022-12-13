Зеленський прокоментував ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 13 грудня, прокоментував ліквідацію Окружного адмінсуду Києва, повідомляє Новое время.

У вечірньому зверненні глава держави сказав, що підписав закон про ліквідацію ОАСК.

"Ця історія завершилась. А історія реформ продовжується — продовжується навіть під час такої війни. Дякую всім, хто працює заради України, хто воює заради нашої незалежності, хто зараз на фронті, кому зараз важко. Ми підтримуємо вас, ми у вас дуже віримо" , — додав він.

Верховна Рада 13 грудня підтримала рішення про ліквідацію ОАСК 310 голосами. Іншим законопроєктом народні депутати утворили Київський міський окружний адміністративний суд. Зеленський подав законопроєкт щодо ліквідації ОАСК до парламенту ще в квітні 2021 року як "невідкладний".

9 грудня 2022 року, в Міжнародний день боротьби з корупцією, США запровадили санкції проти голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і двох найближчих членів його родини.

За даними НАБУ, Вовк та підконтрольні йому судді ухвалювали замовні рішення у своїх інтересах та в інтересах політичних еліт і бізнес-кіл.

Слідство вважає, що голова ОАСК очолив «злочинну організацію», метою якої було «захоплення державної влади, встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод у їх роботі». У червні 2022 року обвинувальний акт передали до суду.