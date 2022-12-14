Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022

Сборная Аргентины разгромила национальную команду Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу-2022 и вышла в финал турнира, сообщает Новое время.

Встреча началась в достаточно спокойном темпе. Хорваты владели небольшим игровым преимуществом, но опасных моментов в игре не было.

Все изменил эпизод на 34-й минуте поединка. Лионель Месси реализовал пенальти, который заработал Хулиан Альварес — его в своей штрафной сбил вратарь хорватов Доминик Ливакович.

Спустя пять минут аргентинцы забили второй гол. Альварес после забега от центра поля воспользовался неуверенной игрой хорватских защитников, которые дважды не смогли выбить мяч, и реализовал выход один на один с Ливаковичем.

После перерыва аргентинцы довели дело до разгрома. Месси обыграл на фланге Йошко Гвардиола и выкатил мяч почти на пустые ворота Альваресу, который оформил дубль.

Аргентина — Хорватия 3:0.

Голы: Месси, 34 (с пен.), Альварес, 39, 69.