Аргентина розгромила Хорватію та вийшла у фінал ЧС-2022

Збірна Аргентини розгромила національну команду Хорватії у півфіналі чемпіонату світу з футболу-2022 та вийшла у фінал турніру, повідомляє Новий час.

Зустріч розпочалася у досить спокійному темпі. Хорвати мали невелику ігрову перевагу, але небезпечних моментів у грі не було.

Все змінив епізод на 34 хвилині поєдинку. Ліонель Мессі реалізував пенальті, який заробив Хуліан Альварес — його у своєму штрафному майданчику збив воротар хорватів Домінік Лівакович.

За п'ять хвилин аргентинці забили другий гол. Альварес після забігу від центру поля скористався невпевненою грою хорватських захисників, які двічі не змогли вибити м'яч, і реалізував вихід віч-на-віч з Ліваковичем.

Після перерви аргентинці довели справу до розгрому. Мессі обіграв на фланзі Йошка Гвардіола та викотив м'яч майже на порожні ворота Альваресу, який оформив дубль.

Аргентина - Хорватія 3:0.

Голи: Мессі, 34 (з пен.), Альварес, 39, 69.