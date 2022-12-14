Украина получила еще 500 млн евро макрофина от ЕС

Еврокомиссия выделила Украине еще 500 млн евро в рамках пакета макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление Еврокомиссии, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

В Еврокомиссии объясняют, что эта финансовая помощь предоставлена Украине в формате льготных кредитов с более длительными сроками погашения. Кроме того, ЕС покроет проценты по данным займам.

"Сегодняшняя выплата стала результатом положительной оценки Украины по выполнению семи мер структурной политики, согласованных в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном 3 октября" , - говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны Евросоюз выделил Украине 7,2 млрд евро. Из них 600 млн евро выплатили в марте, еще 600 млн - в мае, 1 млрд - в августе, 2 млрд - в октябре и 2,5 млрд евро - в ноябре.