Україна отримала ще 500 млн євро макрофіну від ЄС

Єврокомісія виділила Україні ще 500 млн євро у рамках пакета макрофінансової допомоги розміром 5 млрд євро.﻿ Про це, з посиланням на заяву Єврокомісії, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

В Єврокомісії пояснюють, що ця фінансова допомога надана Україні у форматі пільгових позик з довшими термінами погашення. Крім того, ЄС покриє відсотки за даними позиками.

"Сьогоднішня виплата стала результатом позитивної оцінки України щодо виконання семи заходів структурної політики, погоджених у Меморандумі про взаєморозуміння, який підписали 3 жовтня" , - йдеться у повідомленні.

Всього з початку повномасштабної війни Євросоюз виділив Україні 7,2 млрд євро. З них 600 млн євро виплатили в березні, ще 600 млн - у травні, 1 млрд - у серпні, 2 млрд - у жовтні та 2,5 млрд євро - в листопаді.