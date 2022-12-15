97% украинцев уверены, что страна сможет отразить нападение РФ — опрос

97% украинцев уверены в том, что страна сможет отразить нападение России. Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, сообщает Новое время.

При этом, 75% опрошенных абсолютно уверены в такой возможности, еще 21% - скорее уверены.

Лишь 2% респондентов ответили, что не уверены в том, что Украина победит в войне с Россией и отразить попытки захвата страны.

1% украинцев затруднились с ответом.

При этом, в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину в возможность отразить нападение оккупантов были уверены 70% граждан. С этого момента показатель уверенности только рос.

Фото: Опрос Рейтинга

Наравне с верой в победу Украины, две трети опрошенных также считают, что следующий год будет лучше нынешнего. 90% украинцев смотрят в 2023 год с оптимизмом.

Опрос проводился с 20 по 21 ноября. Было опрошено 1000 методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также тех, где отсутствовала украинская мобильная связь.