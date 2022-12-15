97% українців упевнені, що країна зможе відбити напад РФ — опитування

97% українців упевнені в тому, що країна зможе відбити напад Росії.﻿ Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг, повідомляє Новое время.

При цьому, 75% опитаних абсолютно впевнені у такій можливості, ще 21% – скоріше впевнені.

Лише 2% респондентів відповіли, що не впевнені у тому, що Україна переможе у війні з Росією та відіб'є спроби захоплення країни.

1% українців було важко визначитися з відповіддю.

При цьому в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну у можливості відбити напад окупантів були впевнені 70% громадян. З цього моменту показник впевненості лише зростав.

Фото: Опитування Рейтингу

Нарівні з вірою у перемогу України, дві третини опитаних також вважають, що наступний рік буде кращим за нинішній. 90% українців дивляться у 2023 році з оптимізмом.

Опитування проводилось з 20 по 21 листопада. Було опитано 1000 методом телефонного інтерв'ю у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу та Криму, а також тих, де був відсутній український мобільний зв'язок.