Залужный: С начала войны я уволил 10 генералов, еще один - застрелился

С начала войны из рядов Вооруженных сил Украины уволили 10 генералов, еще один покончил с собой, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный в интервью изданию The Economist.

Поскольку генерал Залужный слишком молод, чтобы служить в советской армии, поэтому избежал привития ее культуры "командирства", которая вознаграждала послушание и подавляла инициативу. В то же время это не означает, что он не является волевым, описывает издание Залужного.

"Всегда можно быть нормальным... оставаться человеком в любой ситуации - это самое главное. С начала войны я уволил десятерых (генералов), потому что они не справлялись. Еще один - застрелился".