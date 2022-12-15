Залужний: З початку війни я звільнив 10 генералів, ще один - застрелився

З початку війни з лав Збройних сил України звільнили 10 генералів, ще один наклав на себе руки, повідомляє Українська правда.

Про це заявив головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний в інтерв’ю виданню The Economist.

Оскільки генерал Залужний замолодий, щоб служити в радянській армії, тому уникнув прищеплення її культури "командирства", яка винагороджувала слухняність і придушувала ініціативу. Водночас це не означає, що він не є вольовим, описує видання Залужного.

"Завжди можна бути нормальним... залишатися людиною в будь-якій ситуації - це найголовніше. З початку війни я звільнив десятьох (генералів), тому що вони не справлялися. Ще один - застрелився".