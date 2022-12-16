США рассказали, как санкции повлияли на экономику РФ

По оценкам Вашингтона, санкции уже имеют существенное влияние на российскую экономику и Кремль испытывает недостаток средств на ведение войны.﻿ Об этом рассказал координатор по санкционной политике Госдепа США Джеймс О'Брайен, сообщает Украинская правда.

По его словам, из 630 млрд долларов российских средств на банковских счетах, 300 млрд заморожены и Россия тратит остальные.

"Мы считаем, что Россия потратила более 80 млрд только в первые месяцы этой войны. И, в дополнение, можно видеть сокращение в бюджете. Они недавно потеряли свой самый ценный ресурс - возможно до 900 тысяч россиян выехали из страны из-за мобилизации, санкций и войны" , - отметил О'Брайен.

Также США считают, что России гораздо труднее производить внутри страны все необходимое для ведения войны, как и импортировать эту продукцию.

"Хотя они немного зарабатывают с продажи нефти, газа и удобрений, они не могут купить много чего необходимого для современного ведения войны. Так, по состоянию на сентябрь импорт полупроводников упал на 70%" , - рассказал О'Брайен.

Вашингтон считает, что в ближайшие годы экономика РФ сократится минимум на 16%, а к 2030 году - на 20%.

О'Брайен добавил, что в Кремле ищут способы обходить санкции через другие страны, покупая товары двойного назначения, и предупредил, что США не будут терпеть содействие в этом.

"Наш сигнал очень четкий: если любая компания предоставляет России поддержку в том, чтобы обходить санкции, она сама подставляется под санкции. Мы доносим этот сигнал до бизнеса не только в партнерских странах, но и в Китае, Турции, Индии и других" , - сказал он.

Как сообщалось, в начале декабря США внесли в "черный список" более 10 компаний из РФ и Европы, которые помогали российской армии.