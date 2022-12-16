США розповіли, як санкції вплинули на економіку РФ

За оцінками Вашингтона, санкції вже мають суттєвий вплив на російську економіку і Кремль відчуває нестачу коштів на ведення війни.﻿ Про це розповів координатор із санкційної політики Держдепу США Джеймс О’Браєн, повідомляє Українська правда.

За його словами, із 630 млрд доларів російських коштів на банківських рахунках, 300 млрд заморожені і Росія витрачає решту.

"Ми вважаємо, що Росія витратила понад 80 млрд лише у перші місяці цієї війни. І, на додачу, можна бачити скорочення у бюджеті. Вони нещодавно втратили свій найцінніший ресурс - можливо до 900 тисяч росіян виїхали з країни через мобілізацію, санкції і війну" , - зазначив О’Браєн.

Також США вважають, що Росії набагато важче виробляти всередині країни ве необхідне для ведення війни, як і імпортувати цю продукцію.

"Хоча вони трохи заробляють з продажу нафти, газу та добрив, вони не можуть купити багато чого необхідного для сучасного ведення війни. Так, станом на вересень імпорт напівпровідників впав на 70%" , - розповів О’Браєн.

Вашингтон вважає, що у найближчі роки економіка РФ скоротиться щонайменш на 16%, а до 2030 року - на 20%.

О’Браєн додав, що у Кремлі шукають способи обходити санкції через інші країни, купуючи товари подвійного призначення, та попередив, що США не будуть толерувати сприяння у цьому.

"Наш сигнал дуже чіткий: якщо будь-яка компанія надає Росії підтримку у тому, щоб обходити санкції, вона сама підставляється під санкції. Ми доносимо цей сигнал до бізнесу не лише у партнерських країнах, але й у Китаї, Туреччині, Індії та інших" , - сказав він.

Як повідомлялося, на початку грудня США внесли в "чорний список" понад 10 компаній з РФ і Європи, які допомагали російській армії.