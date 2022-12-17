Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. «Аккордбанк» обеспечил все свои отделения электрогенераторами

«Аккордбанк» установил электрогенераторы во всех своих отделениях по всей Украине (всего 143 отделения). Кроме того, в регионах сформирован резерв генераторов различной мощности на случай дополнительной потребности или ремонта оборудования, а также резерв топлива.

Полностью обеспечена резервным питанием и собственная служба инкассации «Аккордбанка». Кроме того, специалисты банка уже наладили работу линии резервной спутниковой связи Starlink. Это означает, что инкассация средств клиентов и подкрепление наличными сети отделений «Аккордбанка» также будут обеспечены в любой критической ситуации.

2. Еще два банка запустили удаленную регистрацию через портал «Дія»

Теперь, не выходя из дома, можно стать клиентами банков «ОКСИ Банк» и «Клиринговый дом».

«ОКСИ Банк» после идентификации и верификации через портал «Дія» предлагает активировать прямо в своем мобильном приложении «Digital» карту.

Карта Mastercard World Debit выпускается в гривне сроком на 5 лет; на остаток собственных средств на карте свыше 100 грн начисляется 5% годовых. Пополнить карту можно без комиссии, снятие наличных в Украине – с комиссией 0,5% от суммы, за пределами Украины – 2% от суммы снимаемых средств.

Банк «Клиринговый дом» после идентификации и верификации через портал «Дія» предлагает открыть и активировать карту «Вільна».

Карта VISA Rewards также выпускается в гривне сроком на 5 лет. Пополнение – без комиссии за исключением внесения средств через кассу третьим лицом, в этом случае будет комиссия 0,5% (минимум 10 грн).

Выдача наличных в кассах и банкоматах банка при наличии карты – с комиссией 0,8%, без использования карты в кассах банка – 1%; в банкоматах других украинских банков – 1,4%+5 грн.

3. «А-Банк» предлагает карту Platinum за донаты на ВСУ

Оригинальную акцию запустил «А-Банк». Теперь клиенты банка могут украсить виртуальную елку и помочь ВСУ. Для этого необходимо просто покупать игрушки на елку по цене от 100 до 1000 гривен путем доната на любой благотворительный фонд из следующих «Собираем на 100 морских дронов», «Вернись живым», «Благотворительный фонд Сергея Притулы», «Помощь ВСУ», «Благотворительный фонд УКРАИНЦЫ – ВМЕСТЕ» и «Помощь гражданам». Украсив елку, можно также приобрести «верхушку» за 5000 гривен, которые также будут перечислены на нужды армии.

Тот, кто украсит всю елку, получит бесплатную карту Platinum Mastercard от банка и худи с логотипом «А-Банка».

4. Еще два банка начали оформлять конвертационные депозиты.

Список банков, в которых можно открыть валютные депозиты на срок от трех месяцев, внеся в кассу гривну, пополнился еще двумя. На этой неделе подобную услугу начали предоставлять «Правекс Банк» и «Пиреус Банк». В результате общее число банков, оформляющих конвертационные депозиты, состоянием на 16 декабря увеличилось до 37-и.

Напомним: из государственных банков только «Ощадбанк» не предоставляет подобный сервис своим клиентам.