Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. «Акордбанк» забезпечив усі свої відділення електрогенераторами

«Акордбанк» встановив електрогенератори у всіх своїх відділеннях по всій Україні (всього 143 відділення). Крім того, у регіонах сформовано резерв генераторів різної потужності на випадок додаткової потреби чи ремонту обладнання, а також резерв палива.

Повністю забезпечено резервним харчуванням і власну службу інкасації «Акордбанку». Крім того, спеціалісти банку вже налагодили роботу лінії резервного супутникового зв'язку Starlink. Це означає, що інкасація коштів клієнтів та підкріплення готівкою мережі відділень «Акордбанку» також будуть забезпечені в будь-якій критичній ситуації.

2. Ще два банки запустили віддалену реєстрацію через портал «Дія»

Тепер, не виходячи з дому, можна стати клієнтами банків «ОКСІ Банк» та «Кліринговий дім».

«ОКСІ Банк» після ідентифікації та верифікації через портал «Дія» пропонує активувати безпосередньо у своєму мобільному додатку «Digital» картку.

Карта Mastercard World Debit випускається у гривні терміном на 5 років; на залишок власних коштів на картці понад 100 грн. нараховується 5% річних. Поповнити картку можна без комісії, зняття готівки в Україні – з комісією 0,5% від суми, за межами України – 2% від суми коштів, що знімаються.

Банк «Кліринговий дім» після ідентифікації та верифікації через портал «Дія» пропонує відкрити та активувати картку «Вільна».

Карта VISA Rewards також випускається у гривні терміном на 5 років. Поповнення – без комісії, за винятком внесення коштів через касу третьою особою, у цьому випадку буде комісія 0,5% (мінімум 10 грн.).

Видача готівки у касах та банкоматах банку за наявності картки – з комісією 0,8%, без використання картки у касах банку – 1%; у банкоматах інших українських банків – 1,4%+5 грн.

3. «А-Банк» пропонує карту Platinum за донати на ЗСУ

Оригінальну акцію запустив "А-Банк". Тепер клієнти банку можуть прикрасити віртуальну ялинку та допомогти ЗСУ. Для цього необхідно просто купувати іграшки на ялинку за ціною від 100 до 1000 гривень шляхом донату на будь-який благодійний фонд із наступних «Збираємо на 100 морських дронів», «Повернися живим», «Благодійний фонд Сергія Притули», «Допомога ЗСУ», «Благодійний фонд УКРАЇНЦІ – РАЗОМ» та «Допомога громадянам». Прикрасивши ялинку, можна придбати «верхівку» за 5000 гривень, які також будуть перераховані на потреби армії.

Той, хто прикрасить всю ялинку, отримає безкоштовну картку Platinum Mastercard від банку та худи з логотипом «А-Банку».

4. Ще два банки почали оформлювати конвертаційні депозити

Список банків, у яких можна відкрити валютні депозити терміном від трьох місяців, внісши до каси гривню, поповнився ще двома. Цього тижня подібну послугу почали надавати Правекс Банк і Піреус Банк. В результаті загальна кількість банків, що оформляють конвертаційні депозити, станом на 16 грудня збільшилася до 37-и.

Нагадаємо: із державних банків лише «Ощадбанк» не надає подібний сервіс своїм клієнтам.