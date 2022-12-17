Кличко: В центре Киева устанавливают и украшают главную елку страны

На Софийской площади в Киеве в субботу, 17 декабря, устанавливают и начинают украшать символическую елку несокрушимости, сообщает Новое время.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В этом году главная елка страны — искусственная, высотой 12 метров. Ее украсят энергосберегающими гирляндами, светящимися от генератора. Подсветка елки, скорее всего, будет осуществляться только в определенные часы.

Также рядом с генератором обещают обустроить точки для подзарядки гаджетов.

"Разместим их в интересной палатке, оставлю пока интригой, в какой именно" , — написал Кличко.

Само новогоднее дерево украшают игрушками прошлых лет: около тысячей шаров синего и желтого цвета и белыми голубями. Верхушку главной елки будет венчать герб Украины. Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, помогающих Киеву справиться с вызовами и последствиями войны.

Кличко напомнил, что в этом году елку устанавливают и украшают за счет меценатов и бизнеса. Генератор тоже предоставили благодетели.

"Город средств не тратит" , — подчеркнул мэр.

Он также отметил, что массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади не будет.