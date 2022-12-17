Кличко: У центрі Києва встановлюють та прикрашають головну ялинку країни

На Софійській площі у Києві у суботу, 17 грудня, встановлюють та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Цього року головна ялинка країни — штучна, заввишки 12 метрів. Її прикрасять енергоощадними гірляндами, що світитимуться від генератора. Підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години.

Також поруч з генератором обіцяють облаштувати точки для підзарядки гаджетів.

"Розмістимо їх в цікавому наметі, залишу поки інтригою, в якому саме" , — написав Кличко.

Саме новорічне дерево прикрашають іграшками минулих років: близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами. Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.

Кличко нагадав, що цьогоріч ялинку встановлюють та прикрашають коштом меценатів і бізнесу. Генератор теж надали благодійники.

"Місто коштів не витрачає" , — наголосив мер.

Він також зазначив, що масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде.