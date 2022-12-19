Стал известен курс доллара до конца года

На прошлой неделе колебания курса доллара продолжились. Из-за того, что объемы операций на наличном валютном рынке снизились по сравнению с предыдущими месяцами (специалисты называют такой валютный рынок «тонким»), ценник на продажу наличного «американца» динамично менялся даже в течение одного дня. Так, утром понедельника 12 декабря доллар продавали по 40,00-40,02 гривен, а уже к вечеру того же дня – по 40,08-40,10, а местами – даже по 40,12-40,13 гривен.

В прошлый четверг была предпринята очередная попытка «сыграть на понижение». На фоне выросшего предложения американской валюты ценник в столице Украины ненадолго опустился до отметки 39,90 гривен. То есть по сути повторились события предыдущей недели. Как оказалось, с тем же результатом: снижение цены привело к росту предложения, и уже к выходным доллар вновь поднялся выше психологического уровня 40 гривен.

Очередная массированная ракетная атака, состоявшаяся в пятницу 16 декабря, а также атака дронов-камикадзе на Киев в ночь на понедельник 19 декабря не вызвали какого-либо ощутимого результата и не оказали практически никакого влияния на валютный рынок в целом и наличный – в частности. На выходных (17-18 декабря) ценник на продажу наличного «американца» доходил до 40,10 гривен, но уже к понедельнику доллар вновь начал дешеветь. Впрочем, сегодня он удерживается выше уровня 40 гривен. Причина – отсутствие желающих сдавать доллар дешевле этой отметки.

К 12:00 понедельника 19 декабря на наличном валютном рынке Украины сложились следующие цены на доллар США: Киев – 40,05-40,07 гривен, Днепр и Одесса – 40,10 гривен, Харьков – 40,17-40,20 гривен. А вот на западе Украины доллар традиционно дешевле: во Львове, Луцке и Черновцах можно купить его по 40,00 гривен ровно.

Чего ожидать от доллара до конца года? Будет доллар дорожать или дешеветь?

Очевидно, что диапазон, в котором в последние недели колебалась цена доллара, начал сужаться. Это связано и с установившейся на наличном валютном рынке стабильностью, и с приближающимся концом года и Новогодними праздниками, когда деловая активность традиционно замирает до 14-15 января.

Можно с определенной долей вероятности предположить (и к этому мнению склоняются аналитики портала «Курс Украины»), что в оставшееся до конца года время ценник на продажу наличного доллара будет находиться в пределах 39,80-40,20 гривен. Т.е. цена доллара будет колебаться вокруг психологического уровня 40 гривен, но не сможет ни уйти сильно ниже, ни подняться сильно выше этой цифры.

На этих цифрах мы встретим Новый 2023 год и, скорее всего, продержимся первые две недели нового года. Если, конечно, не произойдет какой-либо форс-мажор, резко меняющий «правила игры» и для валютного рынка в целом.