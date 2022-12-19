Стало відомо яким буде курс долара до кінця року

Минулого тижня коливання курсу долара продовжились. Через те, що обсяги операцій на готівковому валютному ринку знизилися, порівняно з попередніми місяцями (фахівці називають такий валютний ринок «тонким»), цінник на продаж готівкового «американця» динамічно змінювався навіть протягом одного дня. Так, вранці понеділка 12 грудня долар продавали по 40,00-40,02 гривень, а вже надвечір того ж дня – по 40,08-40,10, а місцями – навіть по 40,12-40,13 гривень.

Минулого четверга було здійснено чергову спробу «зіграти на зниження». На тлі пропозиції американської валюти, що зросла, цінник у столиці України ненадовго опустився до позначки 39,90 гривень. Тобто, по суті, повторилися події попереднього тижня. Як виявилося, з тим самим результатом: зниження ціни призвело до зростання пропозиції, і вже до вихідних долар знову піднявся вище за психологічний рівень 40 гривень.

Чергова масована ракетна атака, що відбулася в п'ятницю 16 грудня, а також атака дронів-камікадзе на Київ у ніч на понеділок 19 грудня не викликали жодного відчутного результату і не мали практично жодного впливу на валютний ринок загалом і готівковий – зокрема. На вихідних (17-18 грудня) цінник на продаж готівкового «американця» сягав 40,10 гривень, але вже до понеділка долар знову почав дешевшати. Втім, сьогодні він утримується вище за рівень 40 гривень. Причина – відсутність бажаючих здавати долар дешевше від цієї позначки.

На 12:00 понеділка 19 грудня на готівковому валютному ринку України склалися такі ціни на долар США: Київ – 40,05-40,07 гривень, Дніпро та Одеса – 40,10 гривень, Харків – 40,17-40,20 гривень. А ось на заході України долар традиційно дешевший: у Львові, Луцьку та Чернівцях можна купити його по 40,00 гривень рівно.

Чого чекати від долара до кінця року? Буде долар дорожчати чи дешевшати?

Очевидно, що діапазон, в якому останніми тижнями коливалася ціна долара, почав звужуватися. Це пов'язано і з стабільністю, що встановилася на готівковому валютному ринку, і з кінцем року, що наближається, і Новорічними святами, коли ділова активність традиційно завмирає до 14-15 січня.

Можна з певною часткою ймовірності припустити (і до цієї думки схиляються аналітики порталу «Курс України»), що в час, що залишився до кінця року, цінник на продаж готівкового долара перебуватиме в межах 39,80-40,20 гривень. Тобто. ціна долара коливатиметься навколо психологічного рівня 40 гривень, але не зможе ні піти сильно нижче, ні піднятися сильно вище за цю цифру.

На цих цифрах ми зустрінемо Новий 2023 рік і, найімовірніше, протримаємось перші два тижні нового року. Якщо, звичайно, не станеться будь-який форс-мажор, який різко змінює «правила гри» і для валютного ринку в цілому.