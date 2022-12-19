Пользователи Twitter проголосовали за отставку Маска

Пользователи Twitter проголосовали за отставку Илона Маска с поста СЕО компании. ﻿Об этом стало известно по итогам опроса, запущенного миллиардером в его собственном аккаунте, сообщает Новое время.

Уход миллиардера с поста СЕО Twitter поддержали 57,5% проголосовавших пользователей.

Сам Маск пока не комментировал итоги голосования.

Ранее Маск запустил в своем аккаунте опрос, должен ли он покинуть пост СЕО компании.

Такое голосование он опубликовал после того, как Twitter запретил пользователям постить линки на сторонние соцсети. Из-за критики пользователей обновлений пришлось быстро отказаться.